قاض أمريكي يمنع تنفيذ أمر ترامب بإغلاق وزارة التعليم

(أ ب)

عرقل قاض أمريكي اليوم الخميس الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإغلاق وزارة التعليم، وأمر الوزارة بإعادة تعيين الموظفين الذين تم فصلهم في عمليات تسريح جماعي.

وأصدر ميونج جون قاضي المحكمة المحلية في بوسطن أمرا قضائيا مبدئيا يثني إدارة ترامب عن تنفيذ خطتين تم الإعلان عنهما في مارس كانتا تهدفان للعمل على هدف ترامب لحل الوزارة. ويمثل القرار عقبة أمام أحد تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري.