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سلاح الجو الياباني: مقتل طاقم من فردين في حادث تحطم طائرتهما التدريبية

06:50 م الخميس 22 مايو 2025

سلاح الجو الياباني

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(أ ب)

أكد قائد سلاح الجو الياباني، اليوم الخميس، مقتل طاقم مكون من فردين بعد تحطم طائرتهما التدريبية الأسبوع الماضي.

وكانت الطائرة من طراز تي – 4 وعلى متنها طاقم مكون من فردين قد اصطدمت بخزان بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة كوماتي الجوية في محافظة آيتشي الواقعة وسط اليابان في 14 مايو.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية، الجنرال هيرواكي أوشيكورا، للصحفيين، اليوم الخميس، إن نتائج التشريح أظهرت أن الفردين 29 و31 عاما قتلا بعد دقيقتين من الإقلاع.

ويجري حاليا تحقيق لمعرفة سبب الحادث. وأوقفت القوات الجوية جميع طائرات التدريب الـ196 المتبقية لإجراء فحص طارئ.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من حوادث الطائرات العسكرية في السنوات الأخيرة، ويأتي في وقت تسرع فيه اليابان من تعزيز قوتها العسكرية لردع النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.

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سلاح الجو الياباني مقتل طاقم من فردين في تحطم طائرة حادث تحطم طائرة قاعدة كوماتي الجوية باليابان
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