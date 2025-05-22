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مقتل عدة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في سان دييجو

06:47 م الخميس 22 مايو 2025

تحطم طائرة خاصة في سان دييجو أرشيفية

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(أ ب)

لقي عدة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة خاصة بهم فى سان دييجو في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، وفق ما ذكرته السلطات.

وقال دان إيدي، مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي إنهم سيحققون فيما إذا كانت الطائرة اصطدمت بخط نقل كهرباء. وأشار إلى أنه لم يتعرض أي أحد على الأرض لإصابات.

وأضاف إيدي: "عندما اصطدمت الطائرة بأرض الشارع، ولدى تسرب الوقود منها شب حريق بكل السيارات التي كانت على جانبي الشارع. يمكنكم مشاهدة احتراق جميع السيارات على جانبي الشارع".

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