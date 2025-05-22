القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حادث إطلاق نار وقع في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في لانغلي، قرب العاصمة واشنطن.

وأوضح الموقع أن امرأة وصلت صباح اليوم الخميس بسيارتها إلى بوابة المقر محاولة الدخول، لكنها لم تمتثل لأوامر الحراس بالتوقف، ما دفعهم إلى إطلاق النار على السيارة، وتم اعتقالها على الفور.

وأفاد متحدث باسم الـCIA بأن البوابة الرئيسية للمقر أُغلقت حتى إشعار آخر.

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع على تفاصيل الحادث، أنه لا توجد مؤشرات على وجود صلة بين هذا الحادث وحادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس وأسفر عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة NBC News الإخبارية الأمريكية بأن حراس الأمن في مقر الـCIA أطلقوا النار على شخص في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأشارت الشبكة إلى أن الحادث، الذي لم يُسفر عن وفيات، وقع داخل ممتلكات الوكالة في لانغلي، فيرجينيا، بعد ساعات من إطلاق نار آخر أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية خارج متحف اليهود الأمريكيين في واشنطن.

وقال متحدث باسم الـCIA لـNBC: "وقع حادث أمني استجابت له قوات إنفاذ القانون خارج مقر الوكالة".

كما أكد مصدر مطلع لـNBC أن الحراس أطلقوا النار على شخص خارج المقر، واصفًا ما جرى بأنه "حادث أمني".

وشهدت الساعات الأولى من صباح الخميس هذا الحادث، بعد مقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم، وهما موظفان في السفارة الإسرائيلية، في إطلاق نار أمام متحف اليهود الأمريكيين في العاصمة.

ومع ذلك، لا توجد أي دلائل تشير إلى ارتباط بين الحادثين.

وقال متحدث باسم الـCIA لـCNBC: "كان هناك حادث أمني استجابت له قوات إنفاذ القانون خارج مقر وكالة الاستخبارات المركزية".