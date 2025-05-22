وزيرة العدل الأمريكية: منفذ هجوم واشنطن تصرف بمفرده وسنحاسبه

وكالات

أكدت وزيرة العدل الأمريكية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ هجوم واشنطن تصرف بشكل منفرد، مشددة على أنه "سيُحاسب بأقصى حد ممكن من العقوبات"، وأن السلطات الأمريكية تعمل على ضمان أمن المواطنين وسلامة البلاد.

وشددت الوزيرة على أن "هذا النوع من العنف يجب أن يتوقف فورًا"، مؤكدة أنها تواصلت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة ملابسات الحادث.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تتابع جميع الجوانب المتعلقة بالهجوم، مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

وأعلنت الوزيرة عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية، في خطوة احترازية عقب الحادث.

وختمت الوزيرة بالقول: "ما رأيناه بالأمس كان مقززًا، والكراهية يجب أن تتوقف. نعمل على أن يسير التحقيق بالشكل المناسب لضمان العدالة والمحاسبة."