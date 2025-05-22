القاهرة- مصراوي

أطلق حراس الأمن في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية النار على شخص في وقت مبكر من صباح الخميس.

وقع إطلاق النار – الذي لم يُسفر عن وفاة – داخل ممتلكات تابعة للوكالة في لانغلي، فيرجينيا، بعد ساعات فقط من حادث إطلاق نار آخر أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية خارج متحف اليهود الأمريكيين في العاصمة واشنطن.

وقال متحدث باسم الـCIA لشبكة NBC: "كان هناك حادث أمني استجابت له جهات إنفاذ القانون خارج مقر الوكالة."

وأكد شخص مطلع على الواقعة لشبكة NBC نيوز أن الحراس أطلقوا النار على فرد خارج مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي، فيرجينيا، واصفًا ما حدث بأنه "حادث أمني".

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية – يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم – في حادث إطلاق نار خارج متحف اليهود الأمريكيين في العاصمة.

ومع ذلك، لا توجد أي دلائل على وجود صلة بين الحادثين.

وقال متحدث باسم الـCIA لشبكة CNBC: "وقع حادث أمني استجابت له قوات إنفاذ القانون خارج مقر وكالة الاستخبارات المركزية".

وأضاف: "البوابة الرئيسية مغلقة حاليًا، ويُطلب من الموظفين استخدام طرق بديلة. وسيتم توفير مزيد من التفاصيل عند الاقتضاء".

ورفضت الـCIA تقديم معلومات إضافية لـ CNBC.

وقالت شرطة مقاطعة فيرفاكس لشبكة NBC إنها استجابت للحادث في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في شارع دوللي ماديسون للمساعدة في تنظيم حركة المرور عقب إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد حاليًا أي إغلاقات على الطرق.