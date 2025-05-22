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نائبة بلجيكية: يجب اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل

05:45 م الخميس 22 مايو 2025

البرلمان البلجيكي

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وكالات

أكدت النائبة في البرلمان البلجيكي، رجاء ماوان، استمرار مناشدتها لحكومة بلادها من أجل التحرك الفوري لوقف "المذبحة والإبادة الجماعية" الجارية في قطاع غزة.

وأعربت ماوان عن استنكارها الشديد لما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل فرض عقوبات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُظهر سوء إدارة واضحًا من خلال استهدافه للدبلوماسيين في مدينة جنين، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تتطلب ردًا دوليًا حازمًا.

واختتمت ماوان تصريحاتها بالدعوة إلى فرض إجراءات ملموسة، على رأسها عقوبات اقتصادية، على حكومة نتنياهو للضغط نحو وقف العدوان المستمر.

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البرلمان البلجيكي اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل وقف المذبحة والإبادة الجماعية بغزة النائبة في البرلمان البلجيكي رجاء ماوان
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