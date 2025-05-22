نائبة بلجيكية: يجب اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل

وكالات

أكدت النائبة في البرلمان البلجيكي، رجاء ماوان، استمرار مناشدتها لحكومة بلادها من أجل التحرك الفوري لوقف "المذبحة والإبادة الجماعية" الجارية في قطاع غزة.

وأعربت ماوان عن استنكارها الشديد لما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل فرض عقوبات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُظهر سوء إدارة واضحًا من خلال استهدافه للدبلوماسيين في مدينة جنين، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تتطلب ردًا دوليًا حازمًا.

واختتمت ماوان تصريحاتها بالدعوة إلى فرض إجراءات ملموسة، على رأسها عقوبات اقتصادية، على حكومة نتنياهو للضغط نحو وقف العدوان المستمر.