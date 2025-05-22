وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله، إن العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة كان محاولة للردع بهدف إيقاف العمليات العسكرية اليمنية، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي لم ينجح في ردع الموقف اليمني، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة رغم محاولات العرقلة.

في وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وجاء الهجوم بعد عملية مزدوجة استهدفت العمق الإسرائيلي، تضمنت تنفيذ غارتين جويتين باستخدام طائرات مسيرة استهدفتا مواقع في مدينتي حيفا ويافا.

وردًا على الهجوم، أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في عدة مناطق من بينها القدس ومنطقة دان واليركون والشلف والشارون، وكذلك البحر الميت وغور الأردن، بعد رصد صاروخ قادم من اليمن.

أما بشأن الصاروخ الأول، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراضه بنجاح دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يُذكر أن الهجوم جاء بعد ساعات من شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق من اليوم.