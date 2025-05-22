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الصحة العالمية: لم نستطع إدخال أي من المستلزمات الطبية لغزة

04:56 م الخميس 22 مايو 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي من المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، رغم الحاجة الملحة إليها.

وأضاف أن النظام الصحي في غزة يواجه أوضاعًا كارثية ويعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على القطاع "استمر أكثر مما ينبغي".

وشدد المتحدث على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق، مؤكدًا أن سكان غزة في أمسّ الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.

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منظمة الصحة العالمية المستلزمات الطبية غزة
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