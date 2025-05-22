فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي وتلوح بفرض عقوبات

(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الأخير في جنين، الذي استهدف وفد دبلوماسي، من بينهم فرنسيون.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها طالبت حكومة تل أبيب بشكل مباشر بوقف عملياتها العسكرية في غزة فورًا، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو تأخير، محذّرة من اتخاذ "إجراءات ملموسة قد تصل إلى فرض عقوبات" في حال عدم الالتزام بهذه المطالب.

وشددت باريس على دعمها الكامل للمساعي الدولية الجارية لوقف إطلاق النار، خصوصًا تلك التي تقودها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل الفرصة المتاحة حاليًا لاحتواء الأزمة.

في السياق ذاته، جددت الخارجية الفرنسية موقفها الثابت من ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم يقوم على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر في المنطقة.

كما أدانت باريس حادثة السفارة الإسرائيلية في واشنطن التي وصفتها بـ"المعادية للسامية"، والتي أدت إلى مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية هناك، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها القاطع لأي اتهامات فرنسية بالتسامح مع معاداة السامية.