(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، أن الجماعة استهدفت مطار بن جورريون الإسرائيلي في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي، مؤكدًا أن هذا القصف يُعد الثاني من نوعه خلال ساعات.

وجاء هذا الهجوم بعد عملية مزدوجة استهدفت العمق الإسرائيلي، تضمنت أيضًا تنفيذ غارتين جويتين بواسطة طائرتين مسيرتين، استهدفتا مواقع في مدينتي حيفا ويافا.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في عدد من المناطق، من بينها القدس ومنطقة دان واليركون والشلف والشارون، بالإضافة إلى البحر الميت وغور الأردن بعد رصد صاروخ قادم من اليمن.

وبالنسبة للصاروخ الأول أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ويأتي هذا بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق اليوم.