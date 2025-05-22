بعد حادث السفارة الإسرائيلية.. إطلاق نار أمام مقر الـCIA

(وكالات)



قامت قوات حراس الأمن في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بإطلاق النار على شخص، وذلك بحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية.



ولم يسفر الحادث الذي وقع داخل محيط مقر الوكالة في لانجلي بولاية فيرجينيا، عن أي وفيات وجاء بعد ساعات فقط من حادثة منفصلة قُتل فيها اثنان من موظفي السفارة الإسرائيلية، وهما يارون ليشينسكي وسارة ميليجرام، أمام متحف العاصمة اليهودي في واشنطن.



وفي تعليق مقتضب، أوضحت السي آي إيه: "وقع حادث أمني استجابت له الجهات المعنية خارج مقر الوكالة. البوابة الرئيسية مغلقة حاليًا، وننصح الموظفين باستخدام طرق بديلة. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

من جانبها، أوضحت شرطة مقاطعة فيرفاكس أنها استُدعيت إلى موقع الحادث في شارع دولي ماديسون للمساعدة في تنظيم حركة السير بعد إطلاق النار. وأكدت أن الطرق في المنطقة لا تزال مفتوحة حتى الآن.