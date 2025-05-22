إسرائيل تسحب وفدها من مفاوضات الدوحة

(وكالات)

قامت إسرائيل، اليوم الخميس، بسحب كامل لوفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، حيث كانت تُجرى محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بوساطة دولية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، أن قرار الانسحاب جاء على خلفية الجمود الذي تشهده المفاوضات في الآونة الأخيرة.

من جهتها، أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القرار اتُخذ بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أمر بإعادة جميع أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، كان مكتب نتنياهو قد أفاد بأن الجانب الإسرائيلي وافق على الخطة التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والتي تضمنت آليات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أن الأخيرة لا تزال ترفض المقترح، متمسكة بمواقفها دون تغيير، بحسب تعبيره.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قد وجه تحذيرًا إلى حركة حماس، مؤكدًا أن الحركة باتت أمام خيار واحد فقط، وهو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين.