سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطاقة

دمشق - (د ب أ)



وقعت سوريا وتركيا، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.



ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا )، وقع الاتفاقية وزير الطاقة السوري محمد البشير ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار بالعاصمة دمشق .



وتوقع الوزير البشير ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بدمشق ، تشغيل الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا بحلول نهاية العام ، كاشفا عن العمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي سيصل تركيا بسوريا.



بدوره ، أعلن وزير الطاقة التركي تزويد سوريا بـ ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، وتوفير ألف ميجاوات من الكهرباء لها ، مشيرا إلى أن سوريا تعمل منذ ديسمبر الماضي على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة.





