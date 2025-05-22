استشهاد الأسير الفلسطيني عمرو عودة داخل سجون الاحتلال

(وكالات)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، استشهاد الأسير الفلسطيني عمرو حاتم عودة البالغ من العمر 33 عامًا من قطاع غزة، داخل معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته.

واتهمت حركة حماس، في بيانها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع "سياسات قتل بطيء" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت الحركة في بيان صحفي، أن الشهيد عودة توفي نتيجة "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يمثل "جريمة ممنهجة" تشمل الإهمال الطبي، وحرمان المعتقلين من الطعام والشراب، وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية.

وبحسب البيان، فإن استشهاد عمرو عودة يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 70 أسيرًا، بينهم 44 معتقلًا من غزة تم التعرف على هوياتهم.

وأدانت الحركة ما وصفته بـ"الصمت الدولي المخزي" تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات، داعية المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ما أسمته "السياسات الإجرامية".