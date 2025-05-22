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عاش بولاية بافاريا.. أحد قتلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن ألماني الجنسية

02:51 م الخميس 22 مايو 2025

قتلى السفارة الإسرائيلية

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برلين - (د ب أ)

أفادت مصادر دبلوماسية ألمانية، اليوم الخميس، بأن أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن اللذين قتلا أمس الأربعاء، كان يحمل الجنسية الألمانية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن الضحية كان يحمل جواز سفر ألمانيا.

وذكرت الجمعية الألمانية الإسرائيلية في برلين، أن الرجل قضى جزءا من فترة نشأته في ولاية بافاريا بجنوب البلاد، وأنه يتحدث الألمانية بطلاقة.

وأضافت أن القتيل كان عضوا مؤسسا في منتدى شبابي يركز على جمع الشباب من ألمانيا وإسرائيل. وفي عام 2022، تولى منصبا في السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به في ارتكاب الجريمة. وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح، أن أحد قتلى هجوم السفارة الإسرائيلي، ربما يحمل الجنسية الألمانية.

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