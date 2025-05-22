فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين

(وكالات)



أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، عن استدعائها للسفير الإسرائيلي، لدى هلسنكي على خلفية الحادثة التي شهدها المدخل الشرقي لمخيم جنين بالضفة الغربية، حيث تعرض وفد دبلوماسي دولي لإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية أثناء زيارة ميدانية في المنطقة.



وأكدت الخارجية الفنلندية في بيان رسمي على ضرورة توضيح السلطات الإسرائيلية للأحداث، معربة عن بالغ قلقها إزاء التصعيد في الوضع الإنساني الصعب بغزة والمناطق المحيطة.



يأتي هذا بعد أن تعرض الوفد، الذي يضم عددًا من السفراء والممثلين عن دول ومنظمات دولية، إلى رصاص حي أطلقه جنود الاحتلال بشكل مكثف أثناء تواجده قرب البوابة الحديدية على مدخل المخيم الشرقي.



وشمل الوفد الدبلوماسي ممثلين عن مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، الصين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، فنلندا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، في محاولة لرصد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المخيم.



من جهته، برر الجيش الإسرائيلي إطلاق النار بأنه جاء بسبب انحراف الوفد عن المسار المحدد سلفًا، حيث دخل منطقة تعتبر "ممنوعة" تشهد نشاطًا عسكريًا نشطًا. وأوضح الجيش أن إطلاق الرصاص كان تحذيريًا فقط، مشيرًا إلى أن الوفد لم يلتزم بالتعليمات مما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية لمنع وقوع أي حوادث أكبر.



وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، وأوضح أنه لم تسجل أي إصابات بين أعضاء الوفد أو الصحفيين المرافقين له.

