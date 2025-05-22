القاهرة- مصراوي:

تداول عدد من أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات صادمة حول تعرض مجموعة من الأطفال لحالات تحرش واعتداء داخل صالة ألعاب في منطقة الديشونية في لبنان، وذلك خلال زيارة مدرسية منظمة لطلاب مدرسة راهبات عين نجم.



وأثارت هذه الأنباء حالة من الغضب والقلق في صفوف الأهالي والرأي العام، لا سيما أن الحادثة وقعت في مكان يُفترض أن يكون آمنًا ومخصصاً للترفيه، وتحت إشراف إدارة الصالة، حسبما أورد موقع لبنان 24.



وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من هذه الواقعة التي تضع السلامة النفسية والجسدية للأطفال على المحك.



وطالب الأهالي، من خلال منشوراتهم وتواصلهم مع الجهات المختصة، الأجهزة الأمنية، لا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية.

وأكد الأهالي ضرورة فرض رقابة مشددة على أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال والتدقيق في الكادر العامل داخلها لحماية أبنائهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.



وفي اتصال مع "لبنان 24"، أكدت إدارة مدرسة راهبات عين نجم أنه فور علمها بالحادثة باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد بيان مفصل يوضح تفاصيل ما حدث والإجراءات المتخذة.







