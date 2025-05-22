نموذج الإمارات للذكاء الاصطناعي باللغة العربية: من هم المطوّرون؟

كتب- محمود الطوخي

أعلنت دولة الإمارات، إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مخصص باللغة العربية باسم "فالكون عربي"، ضمن جهودها لريادة سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، كما تضمن الإعلان نموذج "فالكون إتش 1".

ويتولى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبو ظبي، عبر فرعه البحثي التطبيقي "معهد الابتكار التكنولوجي"، تطوير النموذجين.

ويعتبر المعهد، الجهة الحكومية العليا المشرفة على استراتيجيات الإمارات في التكنولوجيا، كونه مركزا بحثيا يركّز على ابتكار نماذج ذكاء اصطناعي وتطبيقاتها العملية.

"فالكون عربي"

وقام المعهد البحثي، ببناء نموذج "فالكون عربي" على إصدار "فالكون 3 بي"، وهو أحد الإصدارات خفيفة الحجم إذا ما تمت مقارنته ببعض النماذج الأجنبية، غير أنه يضاهي نماذج تفوقه حجما بنحو 10 أضعاف من حيث الأداء في اللغة العربية.

وقام الباحثون بتدريب النموذج الجديد على مجموعة كبيرة من البيانات عالية الجودة باللغة العربية الأصلية، بما في ذلك العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، ما يمنحه قدرة كبيرة على فهم تنوّع اللهجات واستخدامات اللغة.

وأكد مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة في أبوظبي فيصل البناي، الذي أشرف على إطلاق "فالكون عربي"، أن النموذج يمثّل إنجازًا مهما لمكانة الإمارات في خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وشارك عدد من خبراء معهد الابتكار التكنولوجي، في تصميم بنية نموذج "فالكون عربي" وتجهيز البيئة الحاسوبية وتدريبه على مجموعات البيانات المحلية.

يأتي الإعلان الإماراتي في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة؛ لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي تلقى استحسانا دوليا، في ظل الاستفادة من الاتفاقات التقنية مع الولايات المتحدة التي توفر رقائق ومعالجات متطورة.

"فالكون إتش 1"

طوّر الباحثون في الإمارات نموذج "فالكون إتش 1"؛ لتعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي عالي الأداء عبر تقليل الحاجة إلى موارد حوسبية كبيرة أو خبرات تقنية متقدمة.

ويأتي النموذج، امتدادا لسلسلة "فالكون 3" التي حققت نجاحا كبيرا، إذ احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم كنماذج قابلة للتشغيل بواسطة وحدة معالجة رسومات واحدة، ما أتاح للمطورين والشركات الناشئة تبنّي الذكاء الاصطناعي المتقدم بتكلفة منخفضة ومرونة عالية.

ويتميز "إتش 1"، بقدرته على دعم اللغات الأوروبية، كما يتمتع بقدرة توسعية لدعم ما يزيد عن 100 لغة، بسبب مشفر لغوي متعدد اللغات درّبه المطورون على بيانات متنوعة.

كذلك يتميز النموذج الجديد، بسرعة استدلال فائقة واستهلاك منخفض للذاكرة، إلى جانب الحفاظ على أدائه المتقدم في مختلف الاختبارات القياسية.

وتحدد الإمارات، الاستثمار في البنى التحتية والكوادر المحلية كأحد ركائز استراتيجيتها للارتقاء بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطويعها لخدمة التعليم والصحة والتجارة.

ووفقا لتقييم منصة "أوبن أرابيك إل إل إم ليدربورد"، يتفوق نموذج "فالكون عربي" على كافة النماذج العربية المتاحة في المنطقة، ليثبت أن التصميم الذكي المبتكر يتفوق على الحجم.