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وسائل إعلام: أحد قتلى السفارة الإسرائيلية يحمل الجنسية الألمانية

02:14 م الخميس 22 مايو 2025

مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

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(وكالات)

كشف مصدر دبلوماسي ألماني، اليوم الخميس، أن أحد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت أمام متحف يهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن القتيل هو يارون ليشينسكي، موظف في السفارة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه كان بحوزته جواز سفر ألماني وقت وقوع الحادث، وذلك بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية".

ووقع حادث إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن، أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرت السفارة الإسرائيلية، فإن القتيلين هما يارون ليسينسكي وسارة ميلجرام، واللذان كانا يخططا لإعلان خطوبتهما الأسبوع المقبل في القدس.

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قتلى السفارة الإسرائيلية ضحايا حادثة إطلاق النار يارون ليشينسكي المتحف اليهودي
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