احتجاجًا على حرب غزة.. حكومة كتالونيا تغلق مكتبها التجاري في تل أبيب

وكالات

أعلنت حكومة كتالونيا، إغلاق مكتبها التجاري في مدينة تل أبيب بشكل فوري، بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البلديات، حسبما أفادت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية.

وانتقدت حكومة كتالونيا "المعايير المزدوجة" في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



وكانت الحكومة قد أعربت عن غضبها من مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن"، وهو موقف يتماشى مع دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لاستبعاد إسرائيل من المهرجان، التي أطلقها يوم الاثنين الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس التنفيذي، قالت المتحدثة باسم حكومة كاتالونيا، سيلفيا بانيكي: "نحن ملتزمون تمامًا بحقوق الإنسان، وهذه النظرة المزدوجة بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن تضعفنا"، في إشارة إلى ما تعتبره ازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف السياسية، لا سيما في مقارنة التعامل مع الأزمة في أوكرانيا.

