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الهجمات الحوثية تعطل مطار بن جوريون الإسرائيلي

01:59 م الخميس 22 مايو 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

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(وكالات)


قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الرحلات الجوية في مطار بن جوريون الدولي الإسرائيلي توقفت مؤقتًا.


وأضافت الصحيفة العبرية، أن عدة رحلات جوية شهدت تأخرًا، وذلك نتيجة لهجمات جوية نفذتها جماعة أنصار الله الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل.


وفي السياق ذاته، قالت الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من اليمن نحو إسرائيل منذ استئناف الحرب في غزة في مارس الماضي بلغ 37 صاروخًا.


وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم مزدوج استهدف العمق الإسرائيلي.


وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن العملية شملت إطلاق صاروخ باتجاه مطار بن جوريون، بالإضافة إلى غارتين جويتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا أهدافًا في مدينتي يافا وحيفا.


من جانبها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل رصد صاروخ قادم من الأراضي اليمنية، ما دفع إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت القدس، دان، اليركون، الشلف، الشارون، البحر الميت، وغور الأردن.


وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ بنجاح، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم.



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مطار بن جوريون الإسرائيلي الهجمات الحوثية إسرائيل
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