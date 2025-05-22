كتبت- أسماء البتاكوشي:

في إطار احتفالات مصر بيوم إفريقيا، الذي يوافق 25 مايو من كل عام تزامنًا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، شاركت وزارة الخارجية في تدشين مسارات مستدامة خاصة بمطار القاهرة الدولي، مخصصة لمواطني دول الاتحاد الإفريقي، وذلك لأول مرة في تاريخ المطار.

وقال السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، خلال الحفل الذي أقيم اليوم بميناء القاهرة الجوي بحضور عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة ومسئولي وزارتي الطيران المدني والداخلية، إن هذه المبادرة تأتي استجابةً للتزايد المضطرد في أعداد الأشقاء الأفارقة الزائرين لمصر، وتهدف إلى تيسير دخولهم وحسن استقبالهم بالمطار، ما يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز انتماء مصر الإفريقي.

وأضاف عوض أن هذه الخطوة هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لتعزيز الروابط بين مصر والقارة الإفريقية، والتي تشمل تيسير السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للأشقاء الأفارقة، بما يدعم التكامل والوحدة الإفريقية على المستويين الرسمي والشعبي، ويساعد دول القارة في مواجهة التحديات المشتركة.

وكلّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير إيهاب عوض بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس زخم العلاقات المصرية الإفريقية وحرص القاهرة على تعزيز التعاون مع دول القارة في جميع المجالات.