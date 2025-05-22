الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، عن تنفيذ هجوم مزدوج استهدف العمق الإسرائيلي، وذلك في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين.



وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الهجوم شمل إطلاق صاروخ باليستي استهدف مطار بن جوريون، إلى جانب غارتين جويتين عبر طائرتين مسيّرتين استهدفتا "أهدافًا جوية" في مدينتي يافا وحيفا.



من جهتها، أكدت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل رصد صاروخ قادم من الأراضي اليمنية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد كبير من المناطق، شملت القدس، دان، اليركون، الشلف، الشارون، سهل يهودا، يهودا والسامرة، البحر الميت وغور الأردن.



وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تركز إطلاق الإنذارات في مناطق القدس والشلف والبحر الميت، ما تسبب بحالة من الذعر والقلق في صفوف السكان المحليين.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ، مؤكدًا أن الهجوم لم يُسفر عن إصابات أو أضرار مادية.



ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار ما وصفته تل أبيب بـ"الرد على تهديدات حوثية متكررة للأمن الإسرائيلي".





