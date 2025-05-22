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وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع المفوض الأوروبي للصحة

12:55 م الخميس 22 مايو 2025
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    الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
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    الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
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كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي للصحة يوم الخميس 22 مايو، في بروكسل.

أكد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المحاور المختلفة التي تضمنها الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى التطلع إلى تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وكذا النظر في زيادة الحصص المحددة للمنتجات الزراعية المصرية وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

كما أشار وزير الخارجية إلى الاهتمام بالحصول على الدعم الفني اللازم في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال الصحة والصناعات الدوائية، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز سلاسل توريد الدواء، ونقل التكنولوجيا، وإطلاق الشراكات في التصنيع الدوائي المحلي في مصر، فضلا عن تدشين برامج للتعاون الفني، بما يسهم في توسع الصادرات المصرية إلى أوروبا وتطوير تنافسية المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الأوروبية.

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وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أوليفر فارهيلي بروكسل
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