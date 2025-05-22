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للمرة الرابعة.. أوكرانيا تستهدف مسؤولًا روسيا بمسيّرة في كورسك

12:37 م الخميس 22 مايو 2025

أوكرانيا

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وكالات

أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، إصابة رئيس منطقة بيلوفسكي في المقاطعة بهجوم لمسيرة أوكرانية.

وفي منشور على تيليجرام، كتب خينشتاين: "هاجم العدو بطائرة مسيرة مجددا سيارة رئيس منطقة بيلوفسكي نيكولاي فولوبوييف، حيث أُصيب ويتلقى العلاج".

وأوضح خينشتاين، أن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف رئيس منطقة بيلوفسكي من أجل اغتياله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إسقاط 105 مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن 35 من بينها كانت تستهدف العاصمة موسكو و14 في أوريول.

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أوكرانيا روسيا كورسك
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