(وكالات)



علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، على حادث السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بإطلاق تحذيرات بشأن ما وصفه تصاعد التحريض ضد إسرائيل وتزايد الهجمات التي تستهدف ممثليها الدبلوماسيين حول العالم.



وقال جدعون ساعر، إن استهداف موظفي السفارة، له "علاقة مباشرة مع الدعاية المعادية للسامية".



وقال الوزير الإسرائيلي، إن ممثلي إسرائيل في الخارج باتوا "هدفًا للإرهاب"، مشيرا إلى أن "الإرهاب بات يلاحق الإسرائيليين في كل مكان، لكنهم لن يستسلموا له".



ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، قادة العالم إلى وقف ما اعتبره "تهديد أمن إسرائيل"، منتقدًا استخدام بعض الزعماء الأوروبيين لمصطلحات مثل "الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطابات "تشكل تهديدًا لأمن الإسرائيليين وتخضع لدعاية الفلسطينيين".



وأضاف الوزير أن هناك "قلقًا متزايدًا" في الأوساط الرسمية الإسرائيلية نتيجة لتكرار الحوادث التي تستهدف سفارات تل أبيب في الخارج، خصوصًا في أوروبا، مشيرًا إلى أن "لا يمر أسبوع دون وقوع حادث إرهابي أو محاولة اعتداء تستهدف بعثاتنا الدبلوماسية".



كما شدد على أهمية "تعزيز الوحدة بين الإسرائيليين" من أجل "تحقيق النصر" في وجه ما وصفه بـ"الهجمة الإرهابية والتحريض الإعلامي والدولي".







