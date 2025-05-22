وزير الخارجية: مصر شريك محوري في التحول الأخضر والطاقة المتجددة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 22 مايو، مع السيد دان جورجينسن، المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوزير إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي مستهل اللقاء، رحّب عبد العاطي بمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون في المحاور الستة الرئيسية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة وتغير المناخ، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتعاون الثنائي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وقد استعرض وزير الخارجية، الجهود المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والمناخ، مشيرًا إلى إطلاق مصر استراتيجية وطنية طموحة للهيدروجين الأخضر، وسعيها إلى جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع الحيوي من خلال التعاون مع شركاء أوروبيين، من ضمنهم شركات من النرويج والدنمارك واليونان وبلجيكا وإيطاليا.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تسعى لتحقيق توازن استراتيجي بين النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، في ظل الأولوية التي تمنحها الحكومة لهذا التحول، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي كأحد أبرز الشركاء الدوليين لمصر في هذا الملف المحوري.



