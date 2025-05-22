وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة أولوية مصر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 22 مايو، مع السيدة حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال اللقاء، أكد عبد العاطي على أولوية مصر المطلقة لاستئناف وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الإنساني الكارثي"، الناجم عن تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ مارس الماضي.

وشدد عبد العاطي على أهمية الدور المحوري لوكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية للفلسطينيين في غزة، داعيًا إلى توفير الحماية للمدنيين ورفض سياسات العقاب الجماعي والتجويع التي تستخدمها إسرائيل كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

واستعرض عبد العاطي جهود القاهرة في الإعداد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة لضمان مشاركة فاعلة في المؤتمر.

كما تناول اللقاء الوضع الإنساني في السودان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الدعم الإنساني للسودان الشقيق، في ظل تفاقم الأوضاع الميدانية واستمرار معاناة المدنيين.