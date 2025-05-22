بعد استهداف صنعاء.. الحوثيون يطلقون صاروخ تجاه إسرائيل

(وكالات)

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، عن رصد إطلاق صاروخ قادم من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق، من بينها القدس، دان، اليركون، الشلف، الشارون، سهل يهودا، يهودا والسامرة، البحر الميت وغور الأردن.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد انطلقت صفارات الإنذار تحديدًا في مناطق القدس، الشلف، والبحر الميت، ما تسبب في حالة من الترقب والقلق في صفوف السكان.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن الإجراءات الدفاعية نُفّذت بنجاح.

وفيما يتعلق بالخسائر، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة. كما أوضحت منظمة "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلقَ أي بلاغات بشأن سقوط صواريخ أو إصابات في المناطق التي دوت فيها الصفارات.



ويأتي هجوم الحوثيين، بعد تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم غارة جوية استهدفت مدينة صنعاء اليمنية.