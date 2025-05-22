بعد مقتل إسرائيليين.. يائير جولان: حكومة نتنياهو تزيد كراهية إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

علق رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الخميس، على جريمة القتل التي أسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن في واقعة إطلاق نار، بالقول: "أشاطر العائلات حزنها، وأدعم جميع موظفي الخارجية الإسرائيلية".

وذكر جولان أن "حكومة نتنياهو تقوم - على غرار حكومة كاهانا – بتأجيج معاداة السامية، والكراهية تجاه إسرائيل، ما ينتج عنه عزلة دبلوماسية غير مسبوقة وتعريض كل يهودي في العالم للخطر".

وأضاف: "سنستبدلهم ونعيد الأمن لجميع اليهود، في إسرائيل وفي أنحاء العالم".

يشار إلى أن مائير كاهانا هو حاخام إسرائيلي راحل، أسس حركة "كاخ" وكان عضو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). واشتهر بالعداء الكبير للعرب.

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به في ارتكاب الجريمة. وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.