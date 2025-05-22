مصر ترحب بتطور المواقف الدولية بشأن العدوان على غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحّبت جمهورية مصر العربية بالتطور الملحوظ في مواقف عدد من الأطراف الدولية الفاعلة حيال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالرفض المتزايد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى ما وصفته بـ"سياسة التجويع غير المسبوقة" التي يتعرض لها سكان القطاع.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا التغيير في المواقف الدولية تجلى في خطوات ملموسة، من بينها البيان الثلاثي الصادر عن قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والقرار الأوروبي بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المساعي الجارية من بعض الدول نحو الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت القاهرة أن هذه الخطوات تعكس دعمًا مستحقًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتُعد نواة لتحرك أوسع من قبل المجتمع الدولي، داعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتعزيز مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد، وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر تأكيدها على استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، بالتعاون مع شركائها، لمعالجة جذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وشددت القاهرة على أن تنفيذ حل الدولتين، الذي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل السبيل الوحيد نحو استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التعايش القائم على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو المدخل لتحقيق التكامل والازدهار المستدام في المنطقة.