وكالات

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن ليل الأربعاء/ الخميس، الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفيها.

وقالت شاهدة عيان تُدعى سارة مارينوزي، إن منفّذ الهجوم تظاهر بأنه شاهد وانتظر قدوم عناصر الشرطة الأمريكية لما يزيد عن 10 دقائق، قبل أن "يدّعي أنه فعل ذلك من أجل غزة".

وأشارت مارينوزي البالغة 28 عاما، إلى أنها سمعت صوت أعيرة نارية بعد وقت قصير من انتهاء الحادث عند الساعة التاسعة مساء، موضحة "أُطلقت عدّة رصاصات أخرى بعد الحادث، ثم ظهر رجل وهو يركض باتجاه المركز، وقدم له الحرّاس الماء لتهدئته معتقدين أنه شاهد إطلاق النار.. كان سلوكه مريبا إلى حد ما".

وذكرت الشاهدة، أن الرجل طلب من عناصر الأمن الاتصال بالشرطة. مشيرة إلى أنه أعترف من تلقاء نفسه بمسؤوليته عن الهجوم بعد وصول عناصر الشرطة بعشر دقائق، قائلا: "فعلتها من أجل غزة.. حرروا فلسطين".

وكشفت الشرطة الأمريكية هويّة منفذ الهجوم، قائلة إنه يُدعى إلياس رودريجيز من شيكاغو ويبلغ 30 عاما.