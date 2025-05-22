ماذا نعرف عن قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن؟

وكالات

قُتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بالولايات المتحدة، ليل الأربعاء/ الخميس، في حادث إطلاق نار أثناء مغادرتهما فعالية دبلوماسية بمتحف الكابيتول اليهودي في واشنطن.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن الموظفين القتيلين يارون ليسينسكي وسارة ميلجرام، كان يخططان لإعلان خطوبتهما الأسبوع المقبل في القدس.

ووقع الهجوم بالقرب من مقر شرطة العاصمة واشنطن في الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حينما أطلق منفذ الهجوم النار عليهما من مسافة قريبة.

وأفاد شهود عيان، بأن المهاجم وهو إلياس رودريجيز، 30 عاما، شوهد مرتديا "الكوفية الفلسطينية" وهو يردد "فلسطين حرة" أثناء إطلاقه النار على الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل موظفين وإصابة اثنين آخرين نُقلا لاحقا إلى المستشفى.

ونقلت شبكة "فوكس 5" عن شاهد عيان يُدعى يوني كالين، قوله إن رودريجيز كان يركض وكأنه يبحث عن مأوى ما أدى إلى سماح الحراس له بالدخول قبل أن ينكشف لاحقا أنه منفذ الهجوم.