القضاء البريطاني يجمد صفقة تسليم جزر شاجوس لدولة موريشيوس

(وكالات)

أوقف قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، تنفيذ اتفاقية حكومية كانت ستنقل السيادة على جزر شاجوس إلى دولة موريشيوس، وذلك من خلال أمر قضائي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وواجه الاتفاق، الذي كان من المتوقع أن يحصل على موافقة رسمية من الوزراء اليوم الخميس، عرقلة قانونية بعدما قدمت بيرتريس بومبي، المولودة في جزيرة دييجو جارسيا – كبرى جزر الأرخبيل – دعوى ضد وزارة الخارجية البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيوقع اليوم، اتفاق تسليم جزر تشاجوس لموريشيوس.

وأمر القاضي جووس، الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوة نهائية أو ملزمة قانونيا تجاه نقل الإقليم المعروف باسم "إقليم المحيط الهندي البريطاني" إلى حكومة أجنبية، أو الالتزام بأي بنود من هذا النوع.

وكان من المفترض أن يترافق إعلان الاتفاق مع مشاركة لرئيس الوزراء في فعالية افتراضية مع الحكومة الموريشيوسية. وقد وردت تقارير بأن داونينج ستريت تراجعت عن تحفظها على الإعلان خوفًا من رد فعل سياسي سلبي.

وبحسب بنود الاتفاق، فإن بريطانيا ستتنازل عن السيادة لصالح موريشيوس، لكنها ستستأجر جزيرة دييجو جارسيا لمدة 99 عامًا لاستمرار تشغيل القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن التكلفة الدقيقة للاستئجار التي لم يُفصح عنها رسميًا، تُقدر بحوالي 90 مليون جنيه سنويًا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية، لكن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الأمن القومي البريطاني".