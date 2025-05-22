القاهرة- مصراوي:

علّقت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على الأنباء المتداولة بشأن إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين لعام 2025، مؤكدة أن هذا الإعفاء لا يشمل جميع الحالات، بل يقتصر على فئات محددة فقط.

وأوضحت الجوازات أن رسوم المرافقين، التي تبلغ 400 ريال سعودي سنويًا، لا تُفرض على الفئات التالية:

الأطفال المولودون في السعودية، سواء كانوا من أب أجنبي وأم سعودية، أو من أبوين أجنبيين مقيمين داخل المملكة.

زوجات المواطنين السعوديين، وكذلك أبناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي. كما تشمل الإعفاءات الزوجة الأولى للمقيم في بعض الحالات الخاصة.

فئات خاصة أخرى، مثل الطلاب الدوليين الدارسين في المملكة، المدربين العسكريين الأجانب، حاملي الجوازات الدبلوماسية، والزوجات المقيمات مع أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

رسوم تجديد الإقامة لعام 2025

في السياق ذاته، أتاحت الجوازات السعودية خدمة دفع رسوم الإقامة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، مع اختلاف قيمة الرسوم بحسب الفئة، على النحو التالي:

العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي.

الموظفون في القطاع الخاص: 650 ريالًا.

زوجة المواطن السعودي: 500 ريال.

المقيمون العاملون في الشركات والمؤسسات: 600 ريال.

ونفت الجوازات صحة الأنباء التي تروج لإعفاء شامل لجميع المقيمين من رسوم الإقامة، مؤكدة أنها إشاعة لا أساس لها من الصحة. ودعت إلى الاعتماد على القنوات الرسمية، مثل منصة أبشر، موقع وزارة الداخلية, والحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات.

وفيما يتعلق بانتهاء صلاحية الإقامة، أكدت الجوازات أن للمقيمين فترة سماح مدتها 90 يومًا لتجديد الإقامة. وفي حال التأخر عن التجديد بعد هذه الفترة، قد يتعرض المخالفون لعقوبات تشمل:

غرامات مالية متصاعدة.

خطر الترحيل من المملكة.

تعليق الخدمات الحكومية.