جريمة بشعة.. ألمانيا تعلق على حادثة السفارة الإسرائيلية بواشنطن

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وكتب ميرتس على موقع "إكس" اليوم الخميس: "في هذه المرحلة، يجب أن نفترض وجود دافع معادٍ للسامية... أدين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات الممكنة"، معربا عن مواساته لأقارب الضحيتين.

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به. وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله. ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.