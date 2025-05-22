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فيديو| إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

11:24 ص الخميس 22 مايو 2025

شاحنة مساعدات

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وكالات

رغم موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تحت ضغوط دولية، توافد عشرات الإسرائيليين على ميناء أسدود لمنع توصيلها إلى القطاع المحاصر.

وبحسب هيئة البث العبرية، تجمع عشرات الإسرائيليين عند ميناء أسدود جنوبي إسرائيل لمنع مرور شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو، عددا من المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية مطالبين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، دخول 100 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إنها بدأت في توزيع حمولة 90 شاحنة من المساعدات إلى غزة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، المنظمة جمعت قرابة 90 شاحنة عند معبر كرم أبو سالم وأرسلتها إلى غزة.

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شاحنات مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي
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