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إسرائيل تشن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

10:58 ص الخميس 22 مايو 2025

إسرائيل

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(وكالات)


أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء.


وجاء تنفيذ الضربة بعد مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن في عملية إطلاق نار وقعت قرب المعبد اليهودي.


وتم تنفيذ الغارات بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، غارات جوية استهدفت ميناء الحُديدة والصليف في اليمن، وذلك في إطار عمليات عسكرية قال إنها تستهدف البنية التحتية التي يستخدمها الحوثيون.


ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الضربات جاءت ردًا على ما زعم أنه "استخدام الموانئ المدنية في نقل وسائل قتالية"، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل دليلًا على "استغلال الحوثيين للبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

وبعد توجيه الضربات، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمزيد من الضربات التي قال إنها ستكون "أكثر قوة". وأضاف أن إسرائيل ستواصل هجماتها ضد الحوثيين وستستهدف قادتها.


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إسرائيل غارات جوية صنعاء
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