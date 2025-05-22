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بعد حادثة السفارة.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نستسلم للإرهاب

10:33 ص الخميس 22 مايو 2025

مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

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تل أبيب - (د ب أ)

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، على مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالقول إنه شعر " بالرعب" بعد ورود أنباء وقوع إطلاق نار خارج فعاليات بمتحف كابيتال اليهودي في واشنطن، مما أسفر عن مقتل اثنين من العاملين بالسفارة مساء أمس الأربعاء.

وكتب ساعر على مواقع التواصل الاجتماعي" ممثلو إسرائيل حول العالم يتعرضون بصورة دائمة لخطورة شديدة خاصة في هذه الأوقات".

وأضاف" نحن على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية. إسرائيل لن تستلم للإرهاب".

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مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن وزير الخارجية الإسرائيلي الإرهاب جدعون ساعر
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