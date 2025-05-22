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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 977650 فردا منذ بداية الحرب

10:22 ص الخميس 22 مايو 2025

قتلى وجرحى الجيش الروسي

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كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 977 ألفا و650 فردا، من بينهم 870 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10839 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و22574 مركبة قتالية مدرعة، و28122 نظام مدفعية، و1388 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1167 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و36797 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49268 من المركبات وخزانات الوقود، و3895 من وحدات المعدات الخاصة.

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