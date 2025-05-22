الدبابات الإسرائيلية تستهدف مستشفى العودة في غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة التي يوجد بداخلها 160 شخصا ما بين كوادر طبية وجرحى.

وذكرت مصادر لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النار في الخيام.

وأشارت جمعية العودة الصحية بغزة، إلى أن دبابات الاحتلال تستهدف قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة، كما تواصل إطلاق النيران على مباني مستشفى.