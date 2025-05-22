إعلان

الدبابات الإسرائيلية تستهدف مستشفى العودة في غزة

10:01 ص الخميس 22 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة التي يوجد بداخلها 160 شخصا ما بين كوادر طبية وجرحى.

وذكرت مصادر لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النار في الخيام.

وأشارت جمعية العودة الصحية بغزة، إلى أن دبابات الاحتلال تستهدف قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة، كما تواصل إطلاق النيران على مباني مستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة مستشفى العودة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد