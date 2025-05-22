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تضرر مدمرة كورية شمالية جديدة خلال حفل إطلاق بحضور كيم جونج أون

10:00 ص الخميس 22 مايو 2025

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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سول- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن مدمرة جديدة تزن خمسة آلاف طن، وتُعد مهمة في تقدم البلاد البحري، تعرضت لأضرار أثناء مراسم تدشينها التي حضرها الزعيم كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن السفينة انزلقت من المنصة وعلقت بعد فشل العربة المسطحة في التحرك معها، مما أدى إلى اختلال توازنها وتحطم أجزاء من قاعها.

ويمثل هذا الحادث، الذي وقع الأربعاء في ميناء تشونجين شمال شرقي البلاد، نكسة محرجة لكيم، الذي كان قد شدد مرارا على أهمية التقدم البحري كجزء أساسي من الجيش المسلح نوويا.

وألقى كيم باللوم على المسؤولين العسكريين والعلماء والعاملين في حوض بناء السفن، واصفا ما حدث بأنه "حادث خطير وفعل إجرامي ناتج عن إهمال مطلق، وعدم مسؤولية، ونزعة تجريبية غير علمية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، التي أضافت أن كيم دعا إلى عقد اجتماع لحزب العمال الحاكم لمحاسبة المتسببين في "الأخطاء غير المسؤولة".

كما ذكرت الوكالة أن اجتماعا للجنة المركزية القوية بالحزب سيُعقد في أواخر يونيو.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية ما إذا كانت الحادثة قد أسفرت عن إصابات.


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كيم جونج أون سول كوريا الشمالية
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