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يائير جولان: نتنياهو يغذّي معاداة السامية وكراهية إسرائيل حول العالم

10:00 ص الخميس 22 مايو 2025

يائير جولان

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وكالات

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، الخميس، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تغذي معاداة السامية وكراهية إسرائيل والنتيجة هي عزلة سياسية غير مسبوقة وخطر يهدد كل يهودي في العالم.

وكانت دول عدّة استعدت سفراء الاحتلال الإسرائيلي لديها، أمس الأربعاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على وفد دبلوماسي دولي خلال زيارته إلى جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن.

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يائير جولان نتنياهو إسرائيل
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