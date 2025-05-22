سوريا: مسلحون يحتجزون محافظ السويداء لإطلاق سراح متهم

وكالات

قال مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية، الخميس، إن مسلحين اقتحموا مبنى محافظة السويداء أثناء وجود المحافظ مصطفى البكور به لإخراج متهم.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم إطلاق سراح الموقوف بمحافظة السويداء تحت ضغط السلاح، مشددا في الوقت نفسه على أن فرض القانون وحماية الأمن بمحافظة السويداء خيار لا رجعة فيه.

وأكد المتحدث، أن الحكومة السورية لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة.

ولم يكشف المتحدث، مصير المحافظ حيث ذكر نشطاء محليون أن المسلحين احتجزوه داخل مبنى المحافظة والاعتداء عليه كما صادروا متعلقاته الشخصية قبل إطلاق سراحه.





