إعلان

سوريا: مسلحون يحتجزون محافظ السويداء لإطلاق سراح متهم

09:59 ص الخميس 22 مايو 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية، الخميس، إن مسلحين اقتحموا مبنى محافظة السويداء أثناء وجود المحافظ مصطفى البكور به لإخراج متهم.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم إطلاق سراح الموقوف بمحافظة السويداء تحت ضغط السلاح، مشددا في الوقت نفسه على أن فرض القانون وحماية الأمن بمحافظة السويداء خيار لا رجعة فيه.

وأكد المتحدث، أن الحكومة السورية لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة.

ولم يكشف المتحدث، مصير المحافظ حيث ذكر نشطاء محليون أن المسلحين احتجزوه داخل مبنى المحافظة والاعتداء عليه كما صادروا متعلقاته الشخصية قبل إطلاق سراحه.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا وزارة الإعلام السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد