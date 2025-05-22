أول تعليق من نتنياهو على مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن

(وكالات)



أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن "صدمته العميقة" إزاء مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، واصفًا الحادث بأنه "جريمة قتل مروعة تنم عن كراهية ومعاداة للسامية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



وأكد نتنياهو في بيان رسمي عزمه اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الحماية الأمنية لجميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ما وصفه بـ"الافتراءات الدموية" التي تُروج ضد إسرائيل تُسهم في تأجيج العنف وسفك الدماء، مؤكدًا أن تل أبيب ستواجه هذه الحملات بكل حزم، وستسعى إلى "القضاء التام" على ما يراه تحريضًا ضد الوجود الإسرائيلي حول العالم.



في السياق نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عمدة واشنطن تأكيده أن المدينة "لن تتسامح مع أعمال العنف أو الكراهية"، معتبرًا أن الحادثة تمثل اعتداءً على القيم الأساسية للمجتمع الأمريكي.



جاء ذلك بعد مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في حادث إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشطن.