إعلان

الرئيس الفلبيني يطالب الوزراء بتقديم استقالاتهم

09:49 ص الخميس 22 مايو 2025

فرديناند ماركوس جونيور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مانيلا - (أب)


طالب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور وزراءه بتقديم استقالاتهم اليوم الخميس في " خطوة جريئة لإعادة ضبط" إدارته في أعقاب الانتخابات النصفية التي أجريت الأسبوع الماضي، التي شهدت شغل المزيد من مرشحي المعارضة لمقاعد بمجلس الشيوخ.


وقال ماركوس" الأمر لا يسير كما هو معتاد". وأضاف " لقد قال الشعب كلمته وهو يتوقع تحقيق نتائج- وليس سياسات أو أعذار. لقد استمعنا لهم وسوف نتحرك".


وجاء في بيان الحكومة أن ماركوس دعا إلى "الاستقالة الطوعية لجميع الوزراء في خطوة حاسمة لإعادة تقييم إدارته في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة".


وقالت الحكومة " طلب تقديم الاستقالة الطوعية يهدف لمنح الرئيس مساحة لتقييم أداء كل وزارة وتحديد من سيستمر في منصبه بما يتماشى مع أولويات إدارته بعد إعادة تقييمها".


وقد قدم ما لا يقل عن 21 من الوزراء وعلى رأسهم السكرتير التنفيذي لوكاس بيرسامين استقالاتهم إما على الفور أو أعربوا عن استعدادهم للقيام بذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور مانيلا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)