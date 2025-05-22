وفاة شخص وفقدان 3 جراء فيضانات تضرب شرق أستراليا

ملبورن- (أ ب)

أسفرت الفيضانات القياسية التي ضربت الساحل الشرقي لأستراليا عن مقتل شخص وفقدان ثلاثة آخرين، حسبما أفادت السلطات اليوم الخميس، فيما يُتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وتم إنقاذ حوالي 330 شخصا خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز، شمال مدينة سيدني، حيث تتعرض المنطقة لأمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء. وقد تجاوزت الفيضانات الأرقام القياسية المسجلة في المنطقة منذ عام 1929.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريستوفر مينز، إن بعض المناطق من المتوقع أن يسقط عليها ما يصل إلى 30 سنتيمترا (قدم واحدة) من الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة. وأضاف: "نطلب من 50 ألف شخص الاستعداد للإخلاء أو لاحتمال العزلة بسبب مياه الفيضانات... نحن نستعد لتلقي أخبار سيئة أخرى".

وتم العثور على جثة رجل / 63 عاما / في منزل غمرته المياه في بلدة موتو يوم الأربعاء بعد الظهر، وفقا لمفوض خدمات الإطفاء والإنقاذ، جيريمي فيوترل، الذي أشار إلى أن الطبيب الشرعي سيحدد ما إذا كانت هناك حالة طبية سابقة ساهمت في وفاته.

كما جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة أشخاص آخرين هم: امرأة / 60 عاما / ورجل / 25 عاما / وآخر / 49 عاما /. وقال فيوترل: "نخشى الأسوأ بشأن الثلاثة جميعا".