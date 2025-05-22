هل تعقد إيران جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما؟



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة طهران على مقترح مسقط عقد جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما.

قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، إن وفد إيران عازم على صون حقوق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، بحسب روسيا اليوم.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما في 23 مايو الحالي.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأعلنت واشنطن مرارا أنها تسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطرحت وقف تخصيب اليورانيوم كأحد الشروط لعقد الصفقة، الأمر الذي أعربت طهران عن معارضتها له، معتبرة تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية حقا مشروعا لها.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين في سلطنة عمان يوم 11 مايو، ووصفها المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون بأنها كانت "بناءة" و"إيجابية".