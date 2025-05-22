الدفاعات الروسية تسقط 105 مسيرات أوكرانية غربي البلاد



وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية، 105 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

قالت وزارة الدفاع في بيان: "أسقط الدفاع الجوي 105 مسيرات، منها 35 في مقاطعة موسكو و14 في مقاطعة أوريول و12 في مقاطعة كورسك و11 في مقاطعة بيلجورود، و10 في مقاطعة تولا، 9 في مقاطعة كالوغا ، 7 مقاطعة فورونيج، و3 في مقاطعة ليبيتسك و3 مقاطعة سمولينسك، و1 في مقاطعة بريانسك".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.